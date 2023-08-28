Потрощено 3 елітні автівки: Даша Квіткова потрапила у ДТП – у чиєму авто їхала блогерка
Джерело:Даша Квіткова
У мережі з'явилася інформація про ДТП з блогеркою Дашею Квітковою. Очевидці заявили, нібито дівчина проїхала на червоне. Сама ж Квіткова говорить про наклеп. За її словами, з блогерки ще й хотіли "здерти" гроші.
Квіткова, яка нещодавно розлучилася з Нікітою Добриніним, потрапила в аварію. Інцидент стався 27 серпня на виїзді з Києва.
Цікаво Давно хотів спробувати: Маша Єфросиніна здивувала подарунком для сина на день народження
Про що говорять в мережі
Перші кадри з аварії з'явилися в телеграм-каналі "Київ Оперативний". Очевидці заявили, що Квіткова була за кермом люксового автомобіля бренду Lexus. Блогерка нібито виїхала на червоний сигнал світлофора, через що і сталася аварія.
А поспішала так Квіткова до подруги Тані Парфільєвої на виписку з пологового. В інстаграм-сторіс Квіткова ще ввечері 27 серпня натякнула на ДТП.
"Їхала сьогодні в пологовий до Тані, але не склалось. Тяжкий день, розповім все потім. Тільки зайшла додому, їду до сина", – написала Даша.
У соцмережах опублікували фото з місця аварії. Помітно, що крім автівки блогерки, у ДТП потрапили ще три автомобілі.
Авто Даші Квіткової на місці ДТП / Фото з телеграму "Київ оперативний"
Що каже сама Квіткова про ДТП
Зранку 28 серпня блогерка вийшла в сторіс до підписників та розповіла деталі. Виявляється, це перша в її житті ДТП.
Аварія сталася на перехресті на Академмістечку. Зіткнулися три авто – Ford Mustang, Tesla та Lexus. За словами Квіткової, коли вона повертала, в неї в’їхали два авто.
Я не люблю наклепи. Так, я вчора потрапила в ДТП, найголовніше – всі живі та здорові… Я повертала на перехресті, їхала в потоці останньою, і в бік мого Lexus в'їхали дві машини,
– пояснила Даша.
Даша Квіткова розповіла про ДТП / Скриншот з інстаграм-сторіс
Блогерка додала, що в неї хотіли "випросити" гроші. Виявилося, що одна пасажирка авто поскаржилася на самопочуття.
Квіткова розповіла, що дівчина спочатку вибігла з авто, почала її матюкати, звертатися до неї по імені та наполягала на виплаті грошової компенсації через забій руки, хоча досі немає медичної експертизи. Даша відмовилася.
Пасажирка вимагала гроші у Квіткової / Скриншот з інстаграм-сторіс
Дівчина спростувала інформацію про те, що в неї нібито не було документів на авто. Все через те, що Lexus, на якому їхала блогерка, був на тест-драйві.
Я одразу викликала представників цієї марки авто і ми надали всі документи на машину працівникам поліції… Хочу звернути увагу – я готова нести відповідальність згідно рішенням суду. Всі матеріали були зафіксовані та надані поліції,
– пояснила Квіткова.
Даша Квіткова готова понести відповідальність / Скриншот з інстаграм-сторіс
Хто ще з артистів теж нещодавно потрапляв у ДТП
- Весною цього року Остап Ступка скоїв ДТП на вулицях Києва, бувши у стані алкогольного сп'яніння. У квітні на судовому засіданні йому призначили домашній арешт на три місяці. Коли цей час сплив, запобіжний захід продовжили до липня.
- Українська виконавиця YAGODA, справжнє ім'я якої Лілія Верес, наприкінці травня потрапила в аварію у Києві. Інцидент стався, коли співачка прямувала на радіостанцію.
- У березні вагітна снайперка з позивним "Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд теж потрапила в серйозну аварію. Згодом військова вийшла на зв'язок, розповіла деталі ДТП та показала свою розбиту машину.