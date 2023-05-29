YAGODA, яка відома своїми хітами "Пообіцяй" та "Зустріч", поділилася подробицями інциденту. Співачка зізнається, що це вже друга аварія в її житті.

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За словами співачки, у її автомобіль в'їхала жінка похилого віку. На щастя, ніхто не постраждав у аварії, за винятком пошкоджень машин.

Співачка зізналася, що пережила стрес у своєму житті, але тепер все позаду.

Це вже друга аварія в моєму житті. Перша сталася, коли я їхала на радіо, і тоді я була вагітна. А ось ця – друга аварія, яка сталася під час прем'єри моєї пісні… Водійка іншого автомобіля пояснила, що її засліпило сонце, і вона не помітила нас,

– розповіла Лілія.



Співачка YAGODA потрапила в аварію / Фото "РБК-Україна"

YAGODA додала, що це створило певну нервову напругу, вона з командою були збентежені і не знали, що робити.

Співачка також зізналася, що пережила великий стрес, але на радіостанцію вона доїхала і презентувала дуетну пісню з артисткою М'ятою.

"Ми всі живі. Машина зазнала незначних ушкоджень. Ми з командою більше отримали стрес. Але все добре, премʼєра відбулася, на радіо встигли. День був скажений", – додала вона.



Вм’ятина на авто співачки після аварії / Фото "РБК-Україна"

До слова, 4 квітня у Києві сталась ДТП з актором Остапом Ступкою. Артист напідпитку наїхав на авто, що було припарковане. Усередині легковика був чоловік – його госпіталізували з травмами різного ступеня важкості.

Актора затримали та повідомили про підозру. 6 квітня у цій справі пройшло судове засідання, Остапу Ступці обрали запобіжний захід – домашній нічний арешт до 5 червня. Артист визнав свою провину та пообіцяв допомагати потерпілому. Крім того, актор поки не грає в театрі.