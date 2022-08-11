Такого сервісу немає ніде, – Даша Квіткова розхвалила Україну після життя в Європі

У липні Даша Квіткова виїхала з України з сином Левом, бо емоційно перестала "вивозити". Однак за місяць життя у Європі блогерка зрозуміла, що краще, ніж в Україні немає ніде. Вона розхвалила все – від б'юті-індустрії до медицини.

За два місяці Даша Квіткова встигла побувати у Хорватії, в Італії, у Швейцарії, у Франції, а з липня живе в Польщі. Однак жодна з цих п'яти країн не подобається їй так, як Україна.

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Чому Квіткова розхвалила Україну після життя у Європі

Я в жодному разі не хочу образити чужу культуру і вдячна за все тепле ставлення до українців, яке бачу в різних країнах, але будьмо чесними – такого сервісу як в Україні немає ніде,

– написала Даша Квіткова.

Вона наголосила, що в Україні все на найвищому рівні – косметологи, майстри манікюру, стилісти по волоссю, стоматологи, банківська система, пошта, доставки, продукти, ресторани, аптеки, магазини, які працюють за графіком, а не коли їм хочеться. Крім того, у нас дешевше все – від мобільного зв'язку до таксі. Тож, на думку Квіткової, Україна вже на п'ять кроків попереду Європи.

"Україна під час війни працює набагато краще ніж Німеччина, Італія чи інші країни без воєнних дій. Повірте, я знаю, про що говорю. І я точно знаю, що колись настане той день, коли кожна європейська країна, дивлячись на нас, скаже: "Ми хочемо жити, як в Україні", – сподівається блогерка.

Чому Даша Квіткова покинула Україну з сином

Після святкування дня народження сина блогерка повідомила, що виїде з України. Це рішення вона прийняла після ракетного удару по центру Вінниці, який стався 14 липня.

"Чому влада, бл*ть, примусово не евакуює жінок і дітей? Я виїжджатиму з дитиною найближчим часом, тому що немає почуття краще, ніж коли ти знаєш, що твоя дитина прокинеться завтра. Парашка за*бала", – пояснювала Даша Квіткова.