росія все частіше обстрілює мирні міста, вбиваючи цивільних людей, дітей. Батьки прагнуть врятувати дітей від ворожих ракет, тому вивозять їх за кордон.

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Даша Квіткова їде з України

Блогерка Даша Квіткова була однією з тих матусь, які після 24 лютого залишалися в Україні. Вона прагнула бути разом з рідними, з чоловіком, тому не їхала за кордон. Однак після терактів росії у мирних українських містах дівчина разом з сином покинути Україну.

Не можу. Я емоційно перестаю "вивозити" це. Одеса, Дніпро, Харків, Миколаїв, Вінниця та всі інші гарячі точки України. Це просто неможливо! Чому весь світ мовчить?!

– написала Квіткова в інстаграм-сторіс.

Також блогерка звернулася до тих українців, які виїхали за кордон і живуть там так, ніби в Україні немає війни. Забули про бомбардування міст та вбивства цивільних, веселяться, забули, чому інші країни оплачують їм квартири та виплачують гроші.

На думку Квіткової, влада має примусово евакуювати всіх жінок і дітей, оскільки вони все частіше стають жертвами російського тероризму. Сама блогерка найближчим часом разом з сином виїде з країни.

Чому влада, бл*ть, примусово не евакуює жінок і дітей? Я виїжджатиму з дитиною найближчим часом, тому що немає почуття краще, ніж коли ти знаєш, що твоя дитина прокинеться завтра. Парашка за*бала,

– повідомила Квіткова.



Даша Квіткова їде з України / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки