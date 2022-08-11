За два месяца Даша Квиткова успела побывать в Хорватии, в Италии, в Швейцарии, во Франции, а с июля живет в Польше. Однако ни одна из этих пяти стран не нравится ей так, как Украина.

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Почему Квиткова расхвалила Украину после жизни в Европе

Я ни в коем случае не хочу оскорбить чужую культуру и благодарна за все теплое отношение к украинцам, которое вижу в разных странах, но будем честными – такого сервиса как в Украине нет нигде,

– написала Даша Квиткова.

Она отметила, что в Украине все на самом высоком уровне – косметологи, мастера маникюра, стилисты по волосам, стоматологи, банковская система, почта, доставки, продукты, рестораны, аптеки, магазины, работающие по графику, а не когда им хочется. Кроме того, у нас дешевле все – от мобильной связи до такси. По мнению Квитковой, Украина уже на пять шагов впереди Европы.

"Украина во время войны работает гораздо лучше, чем Германия, Италия или другие страны без военных действий. Поверьте, я знаю, о чем говорю. И я точно знаю, что когда-нибудь наступит тот день, когда каждая европейская страна, глядя на нас, скажет: "Мы хотим жить, как в Украине", – надеется блогерша.

Почему Даша Квиткова покинула Украину с сыном

После празднования дня рождения сына блогерша сообщила, что уедет из Украины. Это решение она приняла после ракетного удара по центру Винницы, который произошел 14 июля.

"Почему власть, бл*ть, принудительно не эвакуирует женщин и детей? Я буду выезжать с ребенком в ближайшее время, потому что нет чувства лучше, чем когда ты знаешь, что твой ребенок проснется завтра. Парашка за*бала", – объясняла Даша Квиткова.