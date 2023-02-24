Даша Квіткова натякнула, що має залицяльника, та показала дорогий подарунок від нього

Українська блогерка Даша Квіткова розповіла, що отримала дорогий подарунок від чоловіка. Та вона зізналась, що отримала його не від Нікіти Добриніна, натякнувши на шанувальника.

Після розриву з Нікітою Добриніним Даша Квіткова, схоже, готова до нових стосунків. Вона натякнула, що має залицяльника, в інстаграм-сторіз.

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Даша Квіткова натякнула на залицяльника

Блогерка опублікувала фото подарунка, а саме новенький MacBook. Вона підкреслила, що це – презент не від Нікіти Добриніна, а іншого чоловіка.

Зловила себе на дуже приємних відчуттях. Ось цей момент, коли ти сама можеш собі дозволити купити щось, але при розмові з чоловіком згадуєш, що в тебе чогось немає, і він наступного дня тобі це дарує… Чоловік, мається на увазі, – людина чоловічої статі, не по штампу в паспорті,

– поділилась Даша Квіткова.



Скриншот з інстаграм-сторіз

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