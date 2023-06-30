Даша Квіткова підігріла чутки про роман з відомим продюсером Євгеном Таллером: фото з прогулянки

Популярна блогерка Даша Квіткова після нещодавніх чуток про роман з Євгеном Таллером провела разом з ним час. Блогерка показала підписниками милі фото Євгена з її та Нікіти Добриніна сином Левом.

Даша Квіткова, яка нещодавно повідомила про офіційне розлучення з Нікітою Добриніним, прогулялась з Євгеном Таллером. Разом з ними також була блогерка Таня Парфільєва, яка скоро вперше стане мамою.

Цікаво "Зашквар року" і "мовчазний баран": що зірки шоубізу казали про Олега Винника, поки він мовчав

Євген Таллер проводить час з Левом

На фото, які опублікувала Даша Квіткова, видно, що продюсер грається з сином Даші та Нікіти. Зокрема, на одному з кадрів Лев щось показує Євгену, коли той тримає його за руку.

Женя і діти, як окремий вид мистецтва,

— зазначила під фото блогерка.



Євген Таллер з сином Даші та Нікіти / скриншот з інстаграм-сторіс

До того ж на іншій світлині можна побачити, як Женя Таллер несе Лева на руках.



Євген Таллер несе на руках Лева / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про роман Даші Квіткової та Євгена Таллера

Зазначимо, про стосунки пари зговорили ще в травні , коли Даша опублікувала спільні з відомим продюсером фото. Після цього більшість підписників написали в коментарях про те, що нібито пара на фото виглядає закоханою.

, коли Даша опублікувала спільні з відомим продюсером фото. Після цього більшість підписників написали в коментарях про те, що нібито пара на фото виглядає закоханою. Днями блогер Богдан Беспалов, заявив що Даша Квіткова зустрічається з Євгеном Таллером . На його думку, пара зараз приховує стосунки. До того ж блогер-пліткар додав, що Квіткова почала цікавитись Таллером перебуваючи у шлюбі з Добриніним.

. На його думку, пара зараз приховує стосунки. До того ж блогер-пліткар додав, що Квіткова почала цікавитись Таллером перебуваючи у шлюбі з Добриніним. Даша Квіткова відповіла на гучні заяви блогера. За її словами, всі ці здогадки "висмоктані з повітря".

, Даша Квіткова та Нікіта Добринін познайомились на проєкті "Холостяк-9", де Нікіта був головним героєм. Даша перемогла у реаліті-шоу, і стосунки пари продовжили розвиватися після проєкту. В травні 2020 року закохані зареєстрували шлюб у київському РАЦСі. У липні 2022 року в подружжя народився син Лев, а на початку вересня Даша з Нікітою повінчалися. Про розлучення пари стало відомо на початку 2023 року. Про це Даша Квіткова розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній. Офіційно пара розлучилася 19 червня.