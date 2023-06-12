Чекаємо документи, – Даша Квіткова та Нікіта Добринін офіційно розлучилися

Українські блогери Даша Квіткова та Нікіта Добринін повідомили, що розлучилися офіційно. Тепер між ними тільки батьківські відносини.

Перша пара з українського "Холостяка", якій вдалось одружитись, повідомила про розлучення ще кілька місяців тому. Тепер Даша Квіткова та Нікіта Добринін розлучились офіційно.

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Даша Квіткова та Нікіта Добринін розлучилися

Блогерка Даша Квіткова повідомила про розлучення в інстаграм-сторіз. Вона відповіла шанувальникам, що зараз між нею та Нікітою – батьківські відносини.

Ми офіційно розлучилися. Чекаємо на документи. Відносини нейтральні та батьківські,

– повідомила інфлюенсерка.

Також Даша різко відреагувала на купу запитань про її нинішнє особисте життя. Вона запевнила шанувальників, що не хотіла б робити публічними свої нові стосунки, якби вони в неї були. "Я щаслива, ось це головне. Сама чи ні, то вже неважливо".



Квіткова про розлучення / Фото з інстаграм-сторіз

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