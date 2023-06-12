Перша пара з українського "Холостяка", якій вдалось одружитись, повідомила про розлучення ще кілька місяців тому. Тепер Даша Квіткова та Нікіта Добринін розлучились офіційно.
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Даша Квіткова та Нікіта Добринін розлучилися
Блогерка Даша Квіткова повідомила про розлучення в інстаграм-сторіз. Вона відповіла шанувальникам, що зараз між нею та Нікітою – батьківські відносини.
Ми офіційно розлучилися. Чекаємо на документи. Відносини нейтральні та батьківські,
– повідомила інфлюенсерка.
Також Даша різко відреагувала на купу запитань про її нинішнє особисте життя. Вона запевнила шанувальників, що не хотіла б робити публічними свої нові стосунки, якби вони в неї були. "Я щаслива, ось це головне. Сама чи ні, то вже неважливо".
Квіткова про розлучення / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про шлюб Квіткової та Добриніна
- Пара познайомилась на проєкті "Холостяк-9", де Нікіта Добринін був головним героєм. Даша перемогла у проєкті, стосунки пари продовжили розвиватися поза шоу.
- 20 травня 2020 року Даша Квіткова та Нікіта Добринін зареєстрували шлюб у київському РАЦСі. Святкування весілля відбулося вже 12 серпня, його довелося перенести через пандемію коронавірусу. Церемонія вийшла гучною й пишною, з багатьма зірковими гостями.
- У липні Даша й Нікіта стали батьками. У них народився первісток, син Лев. На початку вересня 2022 року Квіткова та Добринін повінчалися. Це сталося через 2 роки після одруження.