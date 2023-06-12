Первая пара из украинского "Холостяка", которой удалось жениться, сообщила о разводе еще несколько месяцев назад. Теперь Даша Квиткова и Никита Добрынин развелись официально.
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Даша Квиткова и Никита Добрынин развелись
Блогерша Даша Квиткова сообщила о разводе в инстаграм-сториз. Она ответила поклонникам, что сейчас между ней и Никитой родительские отношения.
Мы официально развелись. Ждем документов. Отношения нейтральные и родительские,
– сообщила инфлюэнсерша.
Также Даша резко отреагировала на кучу вопросов о ее нынешней личной жизни. Она заверила поклонников, что не хотела бы делать публичными свои новые отношения, будь они у нее. "Я счастлива, вот это главное. Сама или нет, это уже неважно".
Квиткова о разводе / Фото с инстаграм-сториз
Что известно о браке Квитковой и Добрынина
- Пара познакомилась на проекте "Холостяк-9", где Никита Добрынин был главным героем. Даша победила в проекте, отношения пары продолжили развиваться вне шоу.
- 20 мая 2020 года Даша Квиткова и Никита Добрынин зарегистрировали брак в киевском ЗАГСе. Празднование свадьбы состоялось уже 12 августа, его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Церемония получилась громкой и пышной, со многими звездными гостями.
- В июле Даша и Никита стали родителями. У них родился первенец, сын Лев. В начале сентября 2022 года Квиткова и Добрынин обвенчались. Это произошло через 2 года после женитьбы.