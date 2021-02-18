Зіркова пара Даша Квіткова та Нікіта Добринін влітку стануть батьками хлопчика. Блогерка насолоджується вагітністю та прагне закарбувати в пам'яті кожен момент. Тому подружжя влаштувало пікантну зйомку та роздяглось перед камерою.

На п'ятому місяці вагітності переможниця 9 сезону реаліті-шоу "Холостяк" наважилася на відверту студійну зйомку. Під прицілом фотографа Даша Квіткова позувала з чоловіком Нікітою Добриніним, і для роботи в кадрі майбутні батьки обрали дуже сміливі вбрання.

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Пікантні фото Даші Квіткової та Нікіти Добриніна

Вагітна блогерка постала в обтислому чорному боді на тонких бретелях та грубих черевиках на шнурівці. Вона гарно засвітила не лише округлий животик, а й пишні стегна та підтягнуті ніжки. Даша Квіткова зробила легку укладку з ефектом мокрого волосся та нанесла макіяж, виділивши очі чорними стрілками.

Натомість Нікіта Добринін з'явився в чорних вкорочених джинсах, кросівках і з оголеним торсом, показавши м'язисте тіло понад мільйонній аудиторії підписників. Він позував на високому барному стільці, пристрасно пригорнувши дружину до себе. Кадр, який за лічені години набрав понад 80 тисяч лайків, сповнений ніжністю і шаленим коханням.

Раніше знаменитості мали куди стриманіші зйомки. Разом вони позували в засніженому лісі, підкоривши фоловерів чуттєвими світлинами.