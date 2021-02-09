У спокусливому боді та піджаку: вагітна Даша Квіткова засвітила округлі форми у новій зйомці
Дружина героя 9 сезону шоу "Холостяк" Нікіти Добриніна вагітна первістком. Даша Квіткова лише нещодавно оголосила про свій особливий стан, однак вже встигла знятися в багатьох фотосесіях. Для нової зйомки вона обрала нюдове боді та чоловічий піджак.
Джерело:інстаграм Даші Квіткової
Блогерка поділилась, що стала зіркою соціального проєкту українського журналу Viva. Жодних інших деталей вона розкривати не стала, однак показала 1,8-мільйонній аудиторії відео бекстейджу зйомки.
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Даша Квіткова обрала звабливий look, який акцентував на округлому животику. Зараз вона перебуває на 17 тижні вагітності та зізнається, що малюк швидко росте. Тому помітно збільшуються і форми майбутньої матусі, хоч її вага залишається незмінною.
"Взагалі не вірю, що живіт росте настільки швидко, я просто не встигаю", – зазначила дружина Нікіти Добриніна.
Спокусливий образ Даші Квіткової
Перед камерою знаменитість позувала в обтислому нюдовому боді без бретелей. Відверте вбрання у тон шкіри та з пікантним декольте підкреслило чималий вагітний животик блогерки. У ньому вона виглядала ніби оголена, тому прикрила струнке тіло класичним чоловічим піджаком сірого кольору.
Образ Даші Квіткової довершив довгий лаконічний ланцюжок, який спокусливо спадав до грудей, каблучки, вишукана укладка і ніжний макіяж з рожевою помадою. Вона позувала на високому дерев'яному стільці, тому в кадрі ефектно засвітила оголені ніжки.
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