Звездная пара Даша Квиткова и Никита Добрынин летом станут родителями мальчика. Блогерша наслаждается беременностью и стремится запечатлеть в памяти каждый момент. Поэтому супруги устроили пикантную съемку и разделись перед камерой.

На пятом месяце беременности победительница 9 сезона реалити-шоу "Холостяк" решилась на откровенную студийную съемку. Под прицелом фотографа Даша Квиткова позировала с мужем Никитой Добрыниным, и для работы в кадре будущие родители выбрали очень смелые наряды.

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Пикантные фото Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Беременная блогерша появилась в обтягивающем черном боди на тонких бретелях и грубых ботинках на шнуровке. Она засветила не только округлый животик, но и пышные бедра и подтянутые ножки. Даша Квиткова сделала легкую укладку с эффектом мокрых волос и нанесла макияж, выделив глаза черными стрелками.

Зато Никита Добрынин появился в черных укороченных джинсах, кроссовках и с обнаженным торсом, показав мускулистое тело более миллионной аудитории подписчиков. Он позировал на высоком барном стуле, страстно прижав жену к себе. Кадр, который за считанные часы набрал более 80 тысяч лайков, полон нежностью и бешенной любовью.

Ранее знаменитости имели куда более сдержанные съемки. Вместе они позировали в заснеженном лесу, покорив фолловеров чувственными фотографиями.