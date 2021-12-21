Даша Квіткова та Нікіта Добринін прикрасили ялинку: миловидні фото подружжя

Відоме подружжя, герої "Холостяка-9" Даша Квіткова та Нікіта Добринін прикрасили велику ялинку в заміському маєтку, куди переїхали влітку цього року. Закохані поділилися світлинами новорічної красуні в мережі.

Ще одна пара показала різдвяні декорації свого будинку. Даша та Нікіта влаштували домашню атмосферну фотосесію. Цього року вони нарешті відзначатимуть Новий рік у власному будинку, про що мріяли вже давно.

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Новорічні фото Квіткової та Добриніна

Зіркове подружжя захотіло, щоб у будинку була штучна ялинка, однак дуже схожа на справжню. Велику красуню Даша та Нікіта поставили у вітальні заміського маєтку, де проводять багато часу з сином Левом і домашнім улюбленцем Каспером. Раніше Квіткова розповідала, що хотіла лаконічно прикрасити ялинку, тому на ній немає іграшок. Лише багато маленьких жовтих вогників, які неймовірно сяють.

Для фотосесії Даша обрала затишний oversize светр сірого кольору та довгі білі шкарпетки. Волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила легкий макіяж. Нікіта позував поруч із коханою в білій футболці з написом і джинсах.

Нікіта Добринін і Даша Квіткова прикрасили ялинку / Фото з інстаграму блогерів

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