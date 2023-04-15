Даша Квіткова та Нікіта Добринін показалися разом на прогулянці: знімки з сином

Даша Квіткова та Нікіта Добринін зберегли хороше батьківське спілкування після розставання. Днями вони разом сходили на прогулянку.

Українська блогерка Даша Квіткова показалась в інстаграм-сторіз на прогулянці з сином. Разом з ними був і Нікіта Добринін.

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Даша Квіткова на прогулянці з Добриніним

Колишнє подружжя проводило час із малюком у парку та на дитячому майданчику, граючись у пісочниці. Даша опублікувала кадри з сином та ексчоловіком зі спини. Попри розлучення колишня пара зберігає хороші взаємини для щасливого життя сина Лева. Утім, інфлюенсерка не коментувала присутність Нікіти.

Виїхали прогулятись в парк,

– написала Даша Квіткова.



Даша та Нікіта на прогулянці з сином / Фото з інстаграм-сторіз



Даша та Нікіта на прогулянці з сином / Фото з інстаграм-сторіз

Як склалися стосунки пари після розставання

Даша й Нікіта продовжують разом виховувати сина Лева. Вони перебувають у хороших батьківських стосунках та мають можливість однаково проводити час з малюком. Квіткова казала, що вони зідзвонюються та спілкуються з приводу сина, хоч додавала, що нікуди разом не ходять.

Додамо, що наразі Даша Квіткова та Нікіта Добринін не розлучені офіційно. Блогери вже не носять обручок, але шлюборозривний процес триває.