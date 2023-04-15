Українські зіркові сім'ї активно готуються до Великодня. Підготовку до свята показала продюсерка Олена Мозгова, яка поділилась рідкісними кадрами на своїй сторінці.
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Ольга Мозгова показала доньку
Продюсерка опублікувала фото 8-річної доньки Соломії. Цього року дівчинка вперше спробувала зробити писанку. Соломія намалювала на писанці квіти й пташку.
Донька Мозгової освоїла писанкарство / Фото з фейсбуку Олени Мозгової
Донька Мозгової освоїла писанкарство / Фото з фейсбуку Олени Мозгової
У коментарях дівчинку засипали компліментами та похвалили за гарне виконання.
- "Як гарно! Рости здорова і щаслива";
- "Гарнюня. Миру всім і злагоди";
- "Мудра, розумна донечка. Будь щаслива завжди";
- "Яка ж молодчинка";
- "Розумничка, справжній дизайнер";
- "Як це прекрасно".
Нагадаємо, Олена Мозгова виховує доньку Соломію зі співаком Девідом Аксельродом. Також продюсерка має старшу доньку Зою від першого шлюбу та середню Соломію від Олександра Пономарьова.
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