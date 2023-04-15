Українські зіркові сім'ї активно готуються до Великодня. Підготовку до свята показала продюсерка Олена Мозгова, яка поділилась рідкісними кадрами на своїй сторінці.

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Ольга Мозгова показала доньку

Продюсерка опублікувала фото 8-річної доньки Соломії. Цього року дівчинка вперше спробувала зробити писанку. Соломія намалювала на писанці квіти й пташку.

Донька Мозгової освоїла писанкарство / Фото з фейсбуку Олени Мозгової



Донька Мозгової освоїла писанкарство / Фото з фейсбуку Олени Мозгової

У коментарях дівчинку засипали компліментами та похвалили за гарне виконання.

"Як гарно! Рости здорова і щаслива";

"Гарнюня. Миру всім і злагоди";

"Мудра, розумна донечка. Будь щаслива завжди";

"Яка ж молодчинка";

"Розумничка, справжній дизайнер";

"Як це прекрасно".

Нагадаємо, Олена Мозгова виховує доньку Соломію зі співаком Девідом Аксельродом. Також продюсерка має старшу доньку Зою від першого шлюбу та середню Соломію від Олександра Пономарьова.

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