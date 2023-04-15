Украинская блоггерша Даша Квиткова показалась в инстаграм-сториз на прогулке с сыном. Вместе с ними был и Никита Добрынин.

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Даша Квиткова на прогулке с Добрыниным

Бывшие супруги проводили время с малышом в парке и на детской площадке, играя в песочнице. Даша опубликовала кадры с сыном и экс-мужчиной со спины. Несмотря на развод, бывшая пара сохраняет хорошие отношения для счастливой жизни сына Льва. Впрочем, инфлюэнсер не комментировала присутствие Никиты.

Выехали прогуляться в парк,

– написала Даша Квиткова.



Даша и Никита на прогулке с сыном / Фото с инстаграм-сториз



Даша и Никита на прогулке с сыном / Фото с инстаграм-сториз

Как сложились отношения пара после расставания

Даша и Никита продолжают вместе воспитывать сына Льва. Они находятся в хороших родительских отношениях и имеют возможность все равно проводить время с малышом. Квиткова говорила, что они созваниваются и общаются по поводу сына, хотя добавляла, что никуда не ходят.

Добавим, что сейчас Даша Квиткова и Никита Добрынин не разведены официально. Блоггеры уже не носят обручальное кольцо, но бракоразрывный процесс продолжается.