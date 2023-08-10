Даша Квіткова підтвердила, що через суд ділить майно з Нікітою Добриніним

Нещодавно зіркова пара з "Холостяка" Даша Квіткова та Нікіта Добринін офіційно розлучилися. Тепер блогерка зізналася, що ділить майно з ексчоловіком.

Нерухомість колишні закохані придбали після весілля, тож воно спільне. У соцмережах Даша Квіткова підтвердила, що пара досі судиться.

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В інстаграм-сторіс блогерка розповіла, що наразі йдуть суди щодо поділу майна. Сама Квіткова робить все з допомогою юристів.



Даша Квіткова ділить майно з Добриніним / Скриншот

Крім того, зіркова пара вирішила продати дім під Києвом, який вони купили після весілля.



Квіткова і Добринін продають будинок / Скриншот

Нагадаємо, що пара з "Холостяка" купила нерухомість у 2020 році. Тоді деякий час вони тримали інтригу, але згодом показали перші фото приватного будинку.

Це тепер одне з найважливіших подій в нашому житті. Друзі, це просто щось нереальне. Коли заходиш в будинок і уявляєш, як все буде облаштовано. Тут спальна кімната, а тут вітальня і кабінет. А як представлю, що після роботи, під'їжджаю до двору, і мене зустрічає кохана..,

– казав тоді Нікіта Добринін.



Квіткова на тлі власного будинку / Фото з соцмереж

Окрім того, у шлюбі пара також придбала квартиру у Києві. Після розриву Квіткова повідомляла, що нерухомість ще будується, але вона на неї не претендує.



Даша Квіткова розповіла про квартиру / Скриншот

Додамо, що після розриву з Добриніним Даша Квіткова жила у заміському будинку одна з сином. Згодом вони перебралася до орендованої квартири у столиці. Дівчина показувала фото з переїзду, а також ділилася враженнями свого рішення.