Недвижимость бывшие влюбленные приобрели после свадьбы, поэтому она общая. В соцсетях Даша Квиткова подтвердила, что пара до сих пор судится.

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В инстаграмм-сторис блоггерша рассказала, что сейчас идут суды по разделу имущества. Сама Квиткова делает все с помощью юристов.



Даша Цветкова делит имущество с Добрыниным / Скриншот

Кроме того, звездная пара решила продать дом под Киевом, который они купили после свадьбы.



Цветочная и Добрынин продают дом / Скриншот.

Напомним, что пара из "Холостяка" купила недвижимость в 2020 году. Тогда некоторое время они держали интригу, но потом показали первые фото частного дома.

Это теперь одно из самых важных событий в нашей жизни. Друзья, это просто нереальное. Когда заходишь в дом и представляешь, как все будет устроено. Здесь спальная комната, а здесь гостиная и кабинет. А как представлю, что после работы, подъезжаю ко двору, и меня встречает любимая..,

– говорил тогда Никита Добрынин.



Цветочная на фоне собственного дома / Фото из соцсетей

Кроме того, в браке пара также приобрела квартиру в Киеве. После разрыва Квиткова сообщала, что недвижимость еще строится, но она на нее не претендует.



Даша Квиткова рассказала о квартире / Скриншот

Добавим, что после разрыва с Добрыниным Даша Квиткова жила в загородном доме одна с сыном. Впоследствии они перебрались в арендованную квартиру в столице. Девушка показывала фото с переезда, а также делилась впечатлениями своего решения.