Українська співачка TAYANNA вирушила у відпустку. Для відпочинку вона обрала екзотичний острів Балі. Там зірка демонструє свою фігуру у відвертому вбранні та насолоджується красою природи.

TAYANNA приголомшила прихильників цілою серією приголомшливих кадрів. Вона постала перед камерою на тлі неймовірно красивої природи.

Дивіться також Леся Нікітюк завела мережу стрункими ніжками в мінісукні: еротичне фото на ліжку

Фото TAYANNA з Балі

Знаменитість позувала на дерев'яних дошках посеред розкішного басейну. Позаду неї видніється безмежний океан. Природа Балі справді зачаровує та вражає.

Сама ж артистка вирішила продемонструвала свою розтяжку. Вона одягнула чорні шорти, які ледь прикрили її апетитні сідниці, та обтислий топ, що підкреслив груди.

Артистки вирішила продемонструвати гнучкість свого тіла і зробила шпагат, стоячи на голові. У дописі зірка натякнула, що полетіла на відпочинок зі своїм коханим.

Ранкова гімнастика з дивовижним видом виконана. Дякую моєму таємному коханню,

– написала TAYANNA в публікації.

Для перегляду фото гортайте праворуч