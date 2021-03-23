Популярна виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вкотре похизувалася спокусливою фігурою. Вона пригадала поїздку на Мальдіви, що була в січні, і оприлюднила архівне фото в купальнику.

Зіркове подружжя Насті Каменських та Потапа після святкування Нового року відпочивало на Мальдівах. Там закохані чудово проводили час і ділилися світлинами з прихильниками. Артистка вирішила пригадати ті сонячні дні і оприлюднила кадр з узбережжя океану.

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Спекотне фото NK

Знаменитість позувала на білосніжному пісочку на тлі красивих пальм. У руках Каменських тримала бокал шампанського. Настя постала перед камерою у купальнику блакитного кольору, трусики якого оголили пружні сідниці, а бюстгальтер підкреслив груди.

Сексуальності образові додає пісок, який видно на сідницях та ногах NK. Кучеряве волосся вона зібрала у пучок зверху і прикрасила зачіску жовтою квіткою. На обличчя не наносила косметику, вкотре показавши натуральну красу.

Підіймаю бокал за те, щоб кожна дівчина цього року зробила собі таку ж фотографію в купальнику на фоні пальм на якомусь гарному пляжі,

– написала в публікації NK.