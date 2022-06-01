1 червня в Україні відзначають День захисту дітей. Українська телеведуча Катя Осадча в цей день згадала про дітей, які страждають через війну.

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Катя Осадча про День захисту дітей

Телеведуча зізналась, що 1 червня хочеться кричати про те, чого зазнають діти через війну, розв'язану Росією.

У День захисту дітей особливо гучно хочеться кричати про жах, який відбувається з дітьми в Україні! Нещодавно мене спитали, чи часто я плачу? Я плачу здебільшого через дітей, не своїх, а тих, що залишилися без батьків, поранених, загиблих маленьких ангелів,

– поділилась Катя Осадча.

"Дітей, яких незаконно вивезли до Росії, й дехто з них навіть не буде знати, де вони народилися, їх просто, як речі привласнили собі орки... це такий нестерпний біль і таке нестерпне відчуття несправедливості", – додала вона.

Зірка зауважила, що з початком війни їй почали снитись різні жахи про війну: "Мені почали снитися діти й люди, яких ми шукаємо і падаючі стіни від снарядів… Напевно, всі ми маємо в підсвідомості те, що приходить вночі. Я вірю, що одного дня всі родини об'єднаються, а падаючі стіни залишаться тільки у снах. Ми переможемо зло".



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Що кажуть українські зірки в День захисту дітей