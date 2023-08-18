Даша Астаф'єва назвала суму, яка необхідна їй для життя: чи забезпечує артистку хлопець

Даша Астаф'єва вступила у нові стосунки. Вона не вважає за потрібне афішувати їх, однак деякими подробицями все ж ділиться. Так, модель розповіла про фінансову складову у стосунках з коханим.

Відомо, що хлопець Даші молодший за неї. Він працює в IT-сфері та навіть допоміг співачці створити книжковий застосунок UnderBooks. За словами Астаф'євої, коханий її майже повністю забезпечує. Для неї це дуже незвично, тож зірка зауважила, що було важко звикнути.

До теми Була в дитячому будинку, – Даша Астаф'єва зізналася, чи хотіла б усиновити дитину

Даша Астаф'єва розповіла про фінанси в стосунках

Модель поділилася, що коханий зовсім не бере в неї грошей. Вони разом можуть обирати щось, наприклад, продукти, але оплачує все він.

Я нарешті у стосунках, коли хлопець забезпечує практично все. Для всіх жінок, які важко працювали, були успішними та незалежними, це важливе питання. Мені довелося дуже важко перевчатися. Він не бере в мене грошей, я його не одягаю, не взуваю і не годую,

– зазначила співачка.

Окрім цього знаменитість зізналась, скільки грошей зараз витрачає на місяць. Вона розповіла, що косметика щомісяця забирає 10 тисяч гривень. Раз на тиждень Даша ходить до косметолога, це коштує 2 тисячі гривень. До того ж приблизно 20 тисяч вона витрачає на бензин та 2 тисячі на корм для собак. Відтак всього на місяць Даші потрібно 40 тисяч гривень.

Інтерв'ю з Дашою Астаф'євою: дивіться відео онлайн

Українські зірки зізналися, скільки витрачають на місяць