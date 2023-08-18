За словами співачка, вона думає над тим, щоб стати мамою та дуже цього хоче. Однак поки не відчуває, що на 100% готова. Ба більше, знаменитість розповіла, що навіть думала над всиновленням малюка. Втім, вона має приклад, коли це погано закінчилося як для дітей, так і для їх всиновлювачів. Тож Даша зараз не планує брати дитину з дитячого будинку.

Це цікаво "Естетично чи вульгарно": дівчина Тараса Цимбалюка знялася повністю оголеною – гаряче відео 18+

Даша Астаф'єва розповіла про народження дітей

Вона пояснила, що діти, на її думку, з'являються в певному стані. Відтак вона переконана, що в неї цей стан майже настав. Артистка зазначила, що загалом у неї зі здоров'ям все гаразд і вона може народити дитину. Втім, є деякі нюанси саме із нервами. Відтак для того, щоб завагітніти лікар їй рекомендує поїхати відпочити, тоді все вдасться.

Є питання зі здоров'ям. Як виявилося, багато всього від нервів. Як би банально і по-радянськи це не звучало, але дуже багато нервових станів,

– зазначила зірка.

Астаф'єва поділилася, чи хотіла б усиновити дитину

З'ясувалось, що рідні виконавиці всиновили двох дітей, проте, попри виховання, хороші умови, гроші, діти били, погрожували іншим і навіть втекли від своїх прийомних батьків. Ця ситуація лякає Дашу.

Я думала про усиновлення, але в мене є поганий приклад. Мої рідні взяли двох дітей і все погано закінчилося. Було все, і гроші, і виховання, і класні школи. Але в певний момент вони почали бити дітей, погрожувати, що вб'ють ножицями, потім закінчилося тим, що діти втекли від батьків. А батьки почали хворіти. Мене завжди лякало, що природа може бути сильнішою, ніж твоя ситуація, – поділилася Астаф'єва.

"Я була в дитячому будинку, звичайно тьохнуло, я дуже люблю дітей", — зізналася зірка.

Інтерв'ю Даші Астаф'євої: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф'єва зізналася, що у неї є кохана людина. Ці стосунки, зав'язалися під час повномасштабної війни. І, за словами зірки, вони врятували її. Хлопець Даші працює у сфері IT. Разом з ним співачка створила новий книжковий застосунок UnderBooks, у якому зібрані книги українських авторів.

До слова, зіркове подружжя Мірошниченків усиновило дитину. Вони активно діляться цим процесом у соціальних мережах. Пара забрала малюка до себе в сім'ю 22 липня. Малюк з'явився на світ на Житомирщині. Хлопчик народився недоношеним, а його вага була критично мала – лише 1,4 кіло. Біологічні батьки відмовилися від Марселя ще у пологовому будинку, тож за ним до п'яти місяців слідкували лікарі.

Інна Мірошниченко розповідала, що хлопчик має значні проблеми зі здоров'ям. Він у віці 2 років носить одяг для 9-місячних дітей. Окрім цього, він має вади психологічного розвитку. Існує вірогідність, що малюк не заговорить.

Марсель вже поступово адаптується в новій сім'ї. Щоправда, хлопчик поки не вміє гратися з іграшками, адже немає такого досвіду, та через стрес чимало їсть.