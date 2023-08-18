Известно, что парень Даши младше ее. Он работает в IT-сфере и даже помог певице создать книжное приложение UnderBooks. По словам Астафьевой, любимый ее почти полностью обеспечивает. Для нее это очень необычно, поэтому звезда отметила, что было трудно привыкнуть.

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Даша Астафьева рассказала о финансах в отношениях

Модель поделилась, что любимый совсем не берет у нее денег. Они вместе могут выбирать что-нибудь, например, продукты, но он оплачивает все.

Я наконец-то в отношениях, когда парень обеспечивает практически все. Для всех женщин, которые тяжело работали, были успешными и независимыми, это важный вопрос. Мне пришлось очень тяжело переучиваться. Он не берет у меня денег, я его не одеваю, не обуваю и не кормлю,

– отметила певица.

Кроме этого знаменитость призналась, сколько денег сейчас тратит в месяц. Она рассказала, что косметика ежемесячно отнимает 10 тысяч гривен. Раз в неделю Даша ходит к косметологу, это стоит 2 тысячи гривен. К тому же около 20 тысяч она тратит на бензин и 2 тысячи на корм для собак. Следовательно, всего в месяц Даше нужно 40 тысяч гривен.

Интервью с Дашей Астафьевой: смотрите видео онлайн

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