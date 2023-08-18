Відповідаю "Слава Україні", – Даша Астаф'єва розповіла, що їй пишуть колишні друзі з Росії

Даша Астаф'єва зізналась, що інколи досі отримує повідомлення від колишніх друзів з Росії. Вона розповіла, чи відповідає їм та що думає про "хороших росіян".

Співачка й ведуча Даша Астаф'єва відповіла, чи продовжує спілкування з російським артистом Семеном Слєпаковим та іншими "хорошими росіянами".

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Даша Астаф'єва про спілкування з росіянами

Артистка відповіла, що з Семеном спілкується дуже рідко. Останнє його повідомлення – це привітання з днем народження (4 серпня).

Я так розумію, що, судячи з того, як ми товаришуємо з російськими друзями, з якими я дружила, вони дуже бояться. Там вже страх і приниження досягли таких обертів, що ці люди вже готові, щоб об них ноги витирали й брудом поливали. Не хочеться цього робити. Ми, напевно, просто викреслюємо цих людей,

– поділилась Даша Астаф'єва.

"Вони іноді пишуть, я читаю і відповідаю. Але я не чекаю від них порятунку або втішення мене особисто. Ці люди нічого вже не зроблять і не змінять, змінимо тільки ми – українці. Мене багато людей цього року привітали з днем народження, організатори концертів тощо, я їм усім відповідаю "Слава Україні!", а вони пишуть – "Героям слава!"".

Інтерв'ю з Дашею Астаф'євою: дивіться відео онлайн

Натомість Даша заводить інші знайомства