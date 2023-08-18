Певица и ведущая Даша Астафьева ответила, продолжает ли общение с российским артистом Семеном Слепаковым и другими "хорошими россиянами".

Смотрите также Даша Астафьева назвала сумму, необходимую ей для жизни: обеспечивает ли артистку парень

Даша Астафьева об общении с россиянами

Артистка ответила, что с Семеном общается очень редко. Последнее его сообщение – это поздравление с днем рождения (4 августа).

Я так понимаю, что, судя по тому, как мы дружим с русскими друзьями, с которыми я дружила, они очень боятся. Там уже страх и унижение достигли таких оборотов, что эти люди уже готовы, чтобы об них ноги вытирали и поливали грязью. Не хочется этого делать. Мы, наверное, просто вычеркиваем этих людей,

– поделилась Даша Астафьева.

"Они иногда пишут, я читаю и отвечаю. Но я не жду от них спасения или утешения меня лично. Эти люди ничего уже не сделают и не изменят, изменим только мы – украинцы. Меня много людей в этом году поздравили с днем рождения, организаторы концертов и тому подобное, я им всем отвечаю "Слава Украине!", а они пишут – "Героям слава!".

Интервью с Дашей Астафьевой: смотрите видео онлайн

Зато Даша заводит другие знакомства