Співачка й волонтерка Даша Астаф'єва розповіла про знайомство з українським героєм. Це воїн ЗСУ Олександр Будько, який втратив дві ноги під час контрнаступу на Харківщині.

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Даша Астаф'єва познайомилась з Олександром Будьком

Артистка поділилась враженнями від зустрічі з захисником. Вона зізналась, що її вразила зарядженість, гумор, мудрість та щирість Олександра.

Давно мріяла познайомитися із людиною, яка мене рятує. От правда, рятує! Його швидкість та зарядженість надихає. Гумор та мудрість вражають. Такий юний та щирий, але за всім цим неймовірні знання та досвід! Я бачила, як дивляться люди, і гордість переповнювала мене.



Даша Астаф'єва та Олександр Будько / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої

Даша Астаф'єва поділилась, що створила "перелік особистих героїв". У ньому люди, які навчають своїм прикладом, як триматися, цінувати життя. Зірка поділилась ще одним цікавим фактом після прогулянки з бійцем.

"Йшли парком, розмовляли, сміялися і до нас підійшла жіночка із дочкою та онучкою. Обійняла обох. Заплакала. Розповіла, що втратила сина, який нас всіх захищав, що він слухав мої пісні. Дивні відчуття. В такі моменти немає слів, або дій, які допоможуть. Обіймалися, плакали разом. Говорили про те, як треба цінувати та головне – жити! Іноді, виходити на вулицю, відривати себе від справ, щоб бачити правду наших днів. Не відкладати все на потім. Буде важко. Але це наша доля. Всі це розуміють. Дякую, і низький уклін всім сімʼям загиблих. Назавжди честь".



Олександр Будько / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої

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