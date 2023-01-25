Українська співачка та модель Даша Астаф'єва познайомилась із військовим, захисником "Азовсталі" морпіхом Михайлом Діановим. Їхня зустріч відбулась у центрі Києва.

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Даша Астаф'єва зустрілась з Михайлом Діановим

Артистка показала спільні фото із захисником. Вона поділилась, що зустріч запам'яталась для них обох.

Ми запам’ятали це знайомство. І хочу, щоб ці фото лишились тут. Серед нас мають бути світлі люди. Кращі за нас. І навіть якщо далі і далі сумніви в цьому більшають,

– поділилась Даша Астаф'єва.



Даша Астаф'єва та Михайло Діанов / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої

Михайло Діанов також прокоментував знайомство з моделлю: "Неймовірна зустріч з неймовірною красунею!".

Зустріч захисника та волонтерки розчулила мережу. Зірку та військового засипають компліментами у коментарях:

"Дашо, ви сказали йому, який він вже красунчик?";

"Я так горджуся – Михайло мій сусід";

"Вважаю вас також світлою людиною! Михайлові красно дякую за внесок в нашу перемогу";

"Хочеться поставити цьому фото не один, а відразу мільйон лайків";

"Дві світлі людини. Ви дуже круті";

"Скільки пережила ця людина, та не втратила тепло в очах та здатності усміхатися. Пишаємось вами, Михайле".

Додамо, з морпіхом Михайлом Діановим знайома також співачка Оля Полякова. У листопаді минулого року вона провела благодійний онлайн-марафон, щоб купити біонічні протези для постраждалих українців.

За три тижні вона зібрала 2 мільйони гривень, а найбільшим благодійником став захисник "Азовсталі" – він пожертвував 1 мільйон 700 тисяч гривень з коштів, які задонатили йому українці.