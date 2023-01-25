Українська співачка та модель Даша Астаф'єва познайомилась із військовим, захисником "Азовсталі" морпіхом Михайлом Діановим. Їхня зустріч відбулась у центрі Києва.
Дивіться також Підтримає відбудову України: світова зірка Бред Пейслі доєднався до ініціативи Зеленського
Даша Астаф'єва зустрілась з Михайлом Діановим
Артистка показала спільні фото із захисником. Вона поділилась, що зустріч запам'яталась для них обох.
Ми запам’ятали це знайомство. І хочу, щоб ці фото лишились тут. Серед нас мають бути світлі люди. Кращі за нас. І навіть якщо далі і далі сумніви в цьому більшають,
– поділилась Даша Астаф'єва.
Даша Астаф'єва та Михайло Діанов / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої
Михайло Діанов також прокоментував знайомство з моделлю: "Неймовірна зустріч з неймовірною красунею!".
Зустріч захисника та волонтерки розчулила мережу. Зірку та військового засипають компліментами у коментарях:
- "Дашо, ви сказали йому, який він вже красунчик?";
- "Я так горджуся – Михайло мій сусід";
- "Вважаю вас також світлою людиною! Михайлові красно дякую за внесок в нашу перемогу";
- "Хочеться поставити цьому фото не один, а відразу мільйон лайків";
- "Дві світлі людини. Ви дуже круті";
- "Скільки пережила ця людина, та не втратила тепло в очах та здатності усміхатися. Пишаємось вами, Михайле".
Додамо, з морпіхом Михайлом Діановим знайома також співачка Оля Полякова. У листопаді минулого року вона провела благодійний онлайн-марафон, щоб купити біонічні протези для постраждалих українців.
За три тижні вона зібрала 2 мільйони гривень, а найбільшим благодійником став захисник "Азовсталі" – він пожертвував 1 мільйон 700 тисяч гривень з коштів, які задонатили йому українці.