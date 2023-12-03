З війною стала сива, – Даша Астаф'єва розповіла, чому фарбує волосся і чи робить уколи краси

Співачка та волонтерка Даша Астаф'єва розповіла про те, як ставиться до віку. Зірка відповіла, чому фарбує волосся та як ставиться до уколів краси.

Засновниця проєкту UnderBooks Даша Астаф'єва у 38 років поділилась, що задоволена своєю зовнішністю. Вона спокійно ставиться до природних змін, зокрема, сивини у волоссі.

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Даша Астаф'єва про вік і сивину

Я кайфую від віку, може це якесь збочене ставлення, але у мене сиве волосся з'явилося дуже рано, десь у 16 років, як у тата. Мій тато весь сивий. Я просто фарбуюся у свій колір, але в мене вже повністю сива голова. І фарбуюся я раз на тиждень. З війною повністю стала сива,

– зізналась модель.

Даша Астаф'єва додала, що нинішні технології дозволяють мати чудовий вигляд у домашніх умовах. Зірка часто проводить час із собою, коли вмикає аудіокнижки, робить маски для обличчя та піклується про себе.

"Відповідаючи на компліменти про те, що я маю гарний вигляд, я їх сприймаю як даність, тому що я знаю, що я щодня роблю все для цього. Я задоволена собою, своєю зовнішністю. Це дуже велика робота, найскладніша, але найулюбленіша робота над тим, як ти виглядаєш і як почуваєшся".



Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої

Даша Астаф'єва про пластичні операції та уколи краси

Співачка розповіла, що скептично ставиться до хірургічного втручання, хоч зараз вона не така категорична, як раніше.

Але я більше підтримую саме якісний домашній догляд, апаратний догляд. Це вимагає більше часу та знань. Звичайно комусь легше зробити раз, ніж витрачати гроші та час, щоб пройти курс. Зараз я роблю ін'єкції, яких потребую, бо мені скоро 40 років. Підколюю лоб, колю вітаміни, амінокислоти,

– поділилась зірка.

Даша Астаф'єва не хоче змінювати свої груди чи губи. Більше вона довіряє спорту, масажам та правильному харчуванню. На думку зірки, це складніший, але якісний та правильний вибір.

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