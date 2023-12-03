Основательница проекта UnderBooks Даша Астафьева в 38 лет поделилась, что довольна своей внешностью. Она спокойно относится к естественным изменениям, в частности, седины в волосах.

К слову Его бросили на ночь в клетку, – Астафьева раскрыла подробности смерти своей собачки в ветклинике

Даша Астафьева о возрасте и седине

Я кайфую от возраста, может это какое-то извращенное отношение, но у меня седые волосы появились очень рано, где-то в 16 лет, как у папы. Мой папа весь седой. Я просто крашусь в свой цвет, но у меня уже полностью седая голова. И крашусь я раз в неделю. С войной полностью стала седая,

– призналась модель.

Даша Астафьева добавила, что нынешние технологии позволяют выглядеть прекрасно в домашних условиях. Звезда часто проводит время с собой, когда включает аудиокниги, делает маски для лица и заботится о себе.

"Отвечая на комплименты о том, что у меня хороший вид, я их воспринимаю как данность, потому что я знаю, что я каждый день делаю все для этого. Я довольна собой, своей внешностью. Это очень большая работа, самая сложная, но самая любимая работа над тем, как ты выглядишь и как чувствуешь себя".



Даша Астафьева / Фото из инстаграма Даши Астафьевой

Даша Астафьева о пластических операциях и уколах красоты

Певица рассказала, что скептически относится к хирургическому вмешательству, хотя сейчас она не так категорична, как раньше.

Но я больше поддерживаю именно качественный домашний уход, аппаратный уход. Это требует больше времени и знаний. Конечно, кому-то легче сделать раз, чем тратить деньги и время, чтобы пройти курс. Сейчас я делаю инъекции, в которых я нуждаюсь, потому что мне скоро 40 лет. Подкалываю лоб, колю витамины, аминокислоты,

– поделилась звезда.

Даша Астафьева не хочет менять свою грудь или губы. Больше она доверяет спорту, массажам и правильному питанию. По мнению звезды, это более сложный, но качественный и верный выбор.

Какие украинские звезды прибегают к уколам красоты