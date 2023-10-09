В інстаграмі Астаф'єва опублікувала відео, у якому розповіла всю історію. Модель звинувачує у смерті Чічі ветеринарну клініку та халатність лікарів.

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Розповідь Даші лунає за кадром. Дівчина зізнається, що не змогла говорити у відео, бо боялася зірватися. Вона також перепросила у військових за те, що у часи війни ділиться цією історією.

Астаф'єва розкрила подробиці смерті Чічі

У суботу, 23 вересня, вона вигулювала песиків. У цей день Чічі щось підібрав і з’їв. Вдома йому стало зле, проте він ще тримався. Даша вирішила повезти песика у знайому ветклініку, де йому призначили крапельниці та залишили на ніч.

Коли ми привезли Чічі, нам дуже не сподобалося, що лікарка була чомусь непривітна, їй було начхати на наші коментарі, вона не дозволила лишитися з собакою. Але рахунок нам вручили одразу й ми його сплатили,

– розповіла Астаф'єва.



Пес Даші Астаф'єва / Фото з її інстаграму

Ввечері Даші скинули відеозвіт. На ролику Чічі гуляв та вечеряв. Проте у нього були погані аналізи підшлункової. Вранці власниця клініки подзвонила і сказала, що в Чічі погіршився стан, його не врятувати і він у комі. Згодом песик помер.

Ми помчали в клініку… Собака лежав у клітці, накритий пелюшкою. Його шерсть не була зім'ята, він не був мокрий чи на операційному столі – він просто помер у клітці. Здавалося, його кинули на ніч і знайшли вже таким зранку,

– припустила Астаф'єва.

Вона пригадала, що Катерина Долецька сказала, що "Чічі був смертельно хворий". Але, за словами Даші, вона доглядала песика та вчасно робила чекапи у ветклініці.

Зірка попросила запис із камер спостереження, аби побачити, що відбувалося з твариною у клініці, але вона їх так і не отримала. А через два дні ветклініка Долецьких і її власники заблокували Астаф’єву в соцмережі та закрили коментарі. А в самій клініці не виявилося нікого, крім нової дівчинки.

Даша додала, що до поліції звертатися немає сенсу, адже кожна ветклініка має свій протокол надання невідкладної допомоги. Зірка закликала не відвідувати клініку Долецьких.