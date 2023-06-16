Певица Даша Астафьева призналась, что ее бабушка живет на Днепропетровщине всю жизнь – в селе Чортомлык. Даже после подрыва Каховской ГЭС, она отказывается покидать свой дом.

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Даша Астафьева рассказала о бабушке

Волонтер поделилась, что каждый день плачет по тому, что не знает, как ответить на постоянные вопросы: "Почему не забираете бабушку". Тем более что на Днепропетровщине нет воды.

Дом, поставлен собственноручно, хозяйство, животные, огород. Как и тысячи семей Украины, она не видит своей жизни другим. Сейчас на Днепропетровщине беда. В десятках городов и сел нет воды, и неизвестно, когда она появится. Для частного хозяйства – это катастрофа.



Хозяйство бабушки Даши Астафьевой / Фото из инстаграма Даши Астафьевой

Бабушка-героиня Даши Астафьевой не хочет ехать и потому, что не может бросить хозяйство – собаку, котят, кур и других животных.



Хозяйство бабушки Даши Астафьевой / Фото из инстаграма Даши Астафьевой

"С каким достоинством наши люди проходят все эти испытания. Столько любви у них к своему месту, которое они вынуждены оставить или сохранять ценой собственной жизни. Как они спасают цветы в горшках, соседских кошек, фотографии из свадьбы. Вес этой нестерпимой боли от этой катастрофы равна гордости за наших людей. Они ценят жизнь. Они за него борются. И они обязательно победят", – добавила звезда.



Хозяйство бабушки Даши Астафьевой / Фото из инстаграма Даши Астафьевой

Заметим, звезды продолжают помогать пострадавшим областям, в частности, Херсонщине. Дмитрий Монатик вместе с Фондом "Твоя опора" отправил фуру гуманитарной помощи в Херсонскую область. Артист и волонтеры закупили вещи на 325 тысяч гривен.