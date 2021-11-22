Зірка Playboy Дарія Астаф'єва стала третьою претенденткою на участь у наступному сезоні "Танців з зірками". Не секрет, що вона дуже любить танцювати, але її досі ще не було у танцювальному шоу. На прохання глядачів у соцмережах її запросили на проєкт, аби вона спробувала власні сили.

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На підготування танцю їй та тимчасовому партнеру Антону Нестерко виділили всьо кілька днів. Даші довелось опановувати бальну хореографію з нуля, але вона дуже хотіла показати власні сили та розвінчати образ секс-діви. У 12 випуску ексучасниця гурту NikitA станцювала гарячий пасадобль під пісню Connie Francis – Malaguena. Для паркету зірка одягнула чорну сексуальну сукню з глибоким декольте та з розпіркою від стегна.

"Танці з зірками 2021" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Дарії Астаф'євої та Антона Нестерко

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Реакція суддів та мережі

Номер вийшов дуже пристрасним, що відмітили судді. Чмерковський зазначив, що модель – "дуже правильний кандидат на шоу", а Кухар назвала її "вогняною жінкою, за яку вона буде голосувати". Загалом за номер Даші Астаф'євої проголосували 80% глядачів. Вони хочуть, аби зірка була в наступному сезоні шоу. Чи станеться це – дізнаємось за кілька місяців.