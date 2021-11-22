Звезда Playboy Дарья Астафьева стала третьей претенденткой на участие в следующем сезоне "Танцев со звездами". Не секрет, что она очень любит танцевать, но ее до сих пор еще не было в танцевальном шоу. По просьбе зрителей в соцсетях ее пригласили на проект, чтобы она попробовала собственные силы.

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На подготовку танца ей и временному партнеру Антону Нестерко выделили всего несколько дней. Даше пришлось осваивать бальную хореографию с нуля, но она очень хотела показать собственные силы и развенчать образ секс-дивы. В 12 выпуске экс-участница группы NikitA станцевала горячий пасадобль под песню Connie Francis – Malaguena. Для паркета звезда надела черное сексуальное платье с глубоким декольте и с распоркой от бедра.

"Танцы со звездами 2021" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дарьи Астафьевой и Антона Нестерко

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Реакция судей и сети

Номер получился очень страстным, что отметили судьи. Продюсер отметил, что модель – "очень правильный кандидат на шоу", а Кухар назвала ее "огненной женщиной, за которую он будет голосовать". Всего за номер Даши Астафьевой проголосовали 80% зрителей. Они хотят, чтобы звезда была в следующем сезоне шоу. Произойдет ли это – узнаем через несколько месяцев.