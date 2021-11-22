Звезда Playboy Дарья Астафьева стала третьей претенденткой на участие в следующем сезоне "Танцев со звездами". Не секрет, что она очень любит танцевать, но ее до сих пор еще не было в танцевальном шоу. По просьбе зрителей в соцсетях ее пригласили на проект, чтобы она попробовала собственные силы.
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На подготовку танца ей и временному партнеру Антону Нестерко выделили всего несколько дней. Даше пришлось осваивать бальную хореографию с нуля, но она очень хотела показать собственные силы и развенчать образ секс-дивы. В 12 выпуске экс-участница группы NikitA станцевала горячий пасадобль под песню Connie Francis – Malaguena. Для паркета звезда надела черное сексуальное платье с глубоким декольте и с распоркой от бедра.
"Танцы со звездами 2021" 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дарьи Астафьевой и Антона Нестерко
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Реакция судей и сети
Номер получился очень страстным, что отметили судьи. Продюсер отметил, что модель – "очень правильный кандидат на шоу", а Кухар назвала ее "огненной женщиной, за которую он будет голосовать". Всего за номер Даши Астафьевой проголосовали 80% зрителей. Они хотят, чтобы звезда была в следующем сезоне шоу. Произойдет ли это – узнаем через несколько месяцев.
- "Дашка... это пока единственная из возможных участников, за которой с удовольствием бы наблюдала";
- "Даша – роскошная женщина и яркая личность, но сценаристы канала снова все сведут к одной примитивной сюжетной линии, как было с той же Зарицкой" ;
- "Хорошая пара и так подходят друг другу. Браво";
- "Даша – красавица, крутой танец, будем ждать Дашу в следующем сезоне!";
- "Круто! Ждем эту пару в следующем сезоне";
- "Даша – это чистая энергия! И Боже мой, как этого не хватает, особенно в пасодобле, эпоха умирающих лебедей уйдет, если в следующем сезоне она будет! Невероятный заряд";
- "Вот такой посадобль я люблю";
- "Классная! Как для первого танца – огненно! Только за! Жду в следующем сезоне", – пишут комментарии в ютубе.