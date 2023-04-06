Украинская певица Даша Астафьева прокомментировала шароварщину в украинских песнях. Звезда поделилась роликом Центра противодействия дезинформации, где объясняют, в чем проблема таких треков.

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ЦПД объясняет, что шароварщина – это имитация народной культуры, которая подменяет аутентичную культуру Украины и создает впечатление, будто она только крестьянская. Шароварщину развивали в советское время, чтобы примитивизировать все украинское и свести к салу, вареникам, калине и водке, и конечно шароваров.

Украинцы во время важных событий, как и во время полномасштабного вторжения, пытались и пытаются отделиться от России, но делают это по простым внешним признакам, забывая о глубинных традициях и культуре. Поэтому ЦПД призвало создавать и распространять украинский контент, бум которого произошел после 24 февраля, но внимательнее и глубже изучать украинскую культуру.

Даша Астафьева против шароварщины

Даша Астафьева также подвергла критике шароварщину и отметила, что песни с примитивными элементами быстро появляются, но быстро и исчезают. В то время как настоящее культурное наследие не может исчезнуть.

Одному радуюсь, что вот эта вся х**та как быстро появляется, так и быстро исчезает. Настоящее, украинское, никуда не девается. Ибо оно родное и изученное. Его хочется беречь и приумножать,

– поделилась Даша.



Даша о шароварщине / Фото с инстаграм-сториз