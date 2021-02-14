Даша Астаф'єва перехворіла на коронавірус і розкрила жахливі наслідки хвороби

35-річна українська модель Даша Астаф'єва поділилась, що хворіла на коронавірус. Разом з нею заразився і бойфренд Артем Кім. Про симптоми і лікування COVID-19 зірка розповідати не стала, однак зізналась, що наслідком хвороби стала депресія.

Чимало представників українського шоу-бізнесу стали жертвами коронавірусу. Якщо одні детально розповідали про симптоми та лікування, то інші довго тримали свій діагноз в таємниці. До числа останніх належить Даша Астаф'єва.

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Даша Астаф'єва перехворіла на коронавірус

Модель не стала деталізувати, коли в неї діагностували COVID-19. Однак обмовилися, що після одужання вони з коханим Артемом Кімою, який, ймовірно, теж перехворів на коронавірус, відправились в Домінікану. На курорті пара опанувала серфінг і стала справжніми фанатами цього виду спорту.

Зауважимо, що фото з відпустки в Домініканській Республіці з'явились в інстаграмі Даші Астаф'євої наприкінці листопада минулого року. Тому можна лише припустити, що на коронавірус модель перехворіла ще восени.

Даша Астаф'єва про жахливі наслідки коронавірусу

Якщо симптоми та лікування співачка тримає в таємниці, то жахливі наслідки недуги приховувати не стала. Вона зізналась, що після одужання від COVID-19 впала в депресію і мала панічні атаки. Свій емоційний стан красуня рятувала не лише відпустками за кордоном, а й живописом.

Дуже важко було повернути емоційний стан. У мене були, мабуть, і панічні атаки, і дуже пригнічений стан. Я зрозуміла, якщо сама себе не почну реанімувати, то нічого хорошого з цього не вийде,

– гаголосила Даша Астаф'єва.

Хто з українських зірок нещодавно хворів на коронавірус:

українська телеведуча Наталія Мосейчук;

чоловік і мама продюсерки Олени Мозгової;