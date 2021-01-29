Відома українська телеведуча Наталія Мосейчук захворіла на коронавірус. Вона вийшла в ефір політичного шоу "Право на владу" віддалено і повідомила про інфікування.

Джерело: 24 канал

Наталія Мосейчук вирішила не скасовувати ефір програми "Право на владу" та все-таки поспілкувалася з гостями випуску "Вітер з Америки". Проте ефір ведуча провела віддалено, оскільки перебуває на самоізоляції.

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Наталія Мосейчук заразилася коронавірусом

Нещодавно Наталія Мосейчук повернулася з відрядження зі Сполучених Штатів Америки. Разом із колегами вона була у Вашингтоні під час інавгурації Джо Байдена. Там зірка побувала вперше і повернулася з COVID-19. У прямому ефірі вона поділилася своїми враженнями від такої поїздки.

"Хочеться сказати про єдність. Це те, про що зараз найбільше думають в США. Ось такі мої враження від поїздки. А ще COVID-19, який я привезла з вашингтонського відрядження. У мене американський штам коронавірусу, але я зовсім не пишаюся цим", – розповіла Мосейчук.

Поки що Наталія не розповідає про своє самопочуття, проте, судячи з ефіру, вона переносить COVID-19 у легкій формі.

Зазначимо, станом на ранок 29 січня в Україні виявили коронавірусну інфекцію у 1 211 593 людей. 5 181 особа дізналася про зараження протягом останньої доби. Загалом за час пандемії померли 22 479 хворих, 1 000 341 людині вдалося одужати.