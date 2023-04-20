Даша Астаф'єва назвала зірок, які приємно здивували її у час війни: "До сліз боляче"
Джерело:"Розмова"
Співачка Даша Астаф'єва зізналась, що чимало медійних персон здивувало її за час вторгнення. Вона назвала тих, хто увійшов у її короткий список фаворитів.
Співачка та волонтерка Даша Астаф'єва за час повномасштабного вторгнення кардинально змінилась, а також помітила ці зміни в інших медійних персон. Вона назвала людей, що приємно вразили її за цей період.
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Які люди здивували Дашу Астаф'єву
Зірка зізналась, що до цього списку потрапили Володимир Дантес, Олексій Дурнєв, а також Курган & Агрегат. Даша часто перебуває з ними постійно на зв'язку, вони запитують один одного про збори та діляться контактами волонтерів. "У нас із ними військово-професійні відносини", – каже Даша.
У всього справжнього є гачок, і той елемент, за який цей гачок чіпляється. З багатьма людьми ці гачки втратились. Якби всі ці люди, які роблять гидоту, якби вони попрацювали й допомагали, то вони відчули б кайф,
– додала артистка.
Даша Астаф'єва ще згадала про історичні та культурні блоги, а також гумориста Василя Байдака, який зібрав мільйон гривень на бус на її шоу.
"Мені аж до сліз боляче за Васю, бо я його знала до війни. Зараз це зовсім інша людина – дуже інтимний момент, коли він у гумористичному шоу визнає свої помилки".
Інтерв'ю з Дашею Астаф'євою: дивіться відео онлайн
Кого зірки приємно здивували
- Тарас Тополя називав артиста, який найбільше його вразив під час війни. Це фронтмен і засновник гурту "Тінь Сонця" Сергій Василюк, що перебуває на фронті.
- Олег Скрипка був здивований діяльністю Колі Сєрги – спершу він вважав, що музикант був жертвою російської пропаганди. Та тепер Скрипка називає Сєргу справжньою та сильною людиною.