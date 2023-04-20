Певица и волонтер Даша Астафьева за время полномасштабного вторжения кардинально изменилась, а также заметила эти изменения у других медийных персон. Она назвала людей, приятно поразивших ее за этот период.

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Какие люди удивили Дашу Астафьеву

Звезда призналась, что в этот список попали Владимир Дантес, Алексей Дурнев, а также Курган & Агрегат. Даша часто находится с ними постоянно на связи, они спрашивают друг друга о собрании и делятся контактами волонтеров. "У нас с ними военно-профессиональные отношения", – говорит Даша.

У всего настоящего есть крючок, и тот элемент, за который этот крючок цепляется. Со многими людьми эти крючки потерялись. Если бы все эти люди, которые делают гадость, если бы они поработали и помогали, то они бы почувствовали кайф,

– добавила артистка.

Даша Астафьева еще вспомнила об исторических и культурных блогах, а также юмористах Василия Байдака, собравший миллион гривен на бус на ее шоу

"Мне до слез больно за Васю, потому что я его знала до войны. Сейчас это совсем другой человек – очень интимный момент, когда он в юмористическом шоу признает свои ошибки".

Интервью с Дашей Астафьевой: смотрите видео онлайн

Кого звезды приятно удивили