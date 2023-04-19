Після Великодня Ірина Федишин поїхала на Донеччину до захисників. На Схід вони привезли автівки, також співачка виступила з концертом просто неба для ЗСУ.

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Зірка розповіла, що вони були на Донеччині, ніч застала їх в Ізюмі. Парамедики гостинно прийняли зірку та пригостили сніданком.

Ранок був не тільки смачним, але і веселим. В одного бійця напередодні було День Народження, побратими пожартували, що запросили Ірину Федишин. Захисник не знав про мій приїзд. Прокинувся зранку, прийшов на кухню, а там ми,

– розповіла Федишин.

За її словами, вони всі з чаєм, печивом та на весь голос співали йому "многії і благії літа". "Сюрприз вдався", – зазначила артистка.



Ірина Федишин влаштувала сюрприз військовому / Скриншот з її інстаграм-сторіс

До слова, у лютому в боях за Соледар загинув двоюрідний брат Ірини Федишин Роман Климкович. Йому було 34 роки, а востаннє вони бачилися 25 січня на її сольному концерті у Трускавці. Співачка обіцяла, що тепер усі її виступи будуть у пам'ять про брата.

Крім того, співачка нещодавно розповіла про загибель захисника, якому допомогла з автівкою. Микола "Лютий" Макаревич загинув 4 березня, через тиждень після того, як артистка надіслала авто.