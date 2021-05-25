Успешная актриса и звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая редко рассказывает о личной жизни. Но на этот раз она поделилась сокровенным – опубликовала фото с любимым на странице в инстаграме.
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Фото Дарьи Петрожицкой с бойфрендом
Пара отправилась на отдых в Дубае. Дарья с бойфрендом посетила океанариум, где и сделала фотографию с любимым. Однако, пока звезда не хочет показывать лицо мужчины, ведь скрывает его личность. Для прогулки Петрожицкая выбрала белое воздушное платье с открытыми плечами.
Отметим, впервые об отношениях актриса рассказала в апреле. Она призналась, что с начала 2021 года находится в отношениях. Звезда встретилась с новым возлюбленным после завершения съемок второго сезона "Папика". Дарья Петрожицкая заметила, что уже давно не испытывала таких эмоций.
Дарья Петрожицкая с бойфрендом / Фото из инстаграма Дарьи Петрожицкой
Фолловеров звезды очаровала первая официальная фотография актрисы с бойфрендом. Своими впечатлениями фаны поделились в комментариях:
- "Очень красивые";
- "Премило";
- "Вау";
- "Самые искренние эмоции";
- "Неподдельное счастье в этих глазах";
- "Такие красивые".