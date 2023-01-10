Багато зірок скаржаться, що після 24 лютого розважальний бізнес помер. Кінематограф не виняток, тому більшість акторів без роботи. Дар'я Петрожицька цього не соромиться. Вона чесно зізналася, що зараз ніяк не заробляє на життя та розповіла, хто платить за неї в Німеччині.

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За чиї гроші живе Дар'я Петрожицька

"За що ви живете, якщо немає роботи?" – запитали фоловери. "Ми втрьох у нього на шиї", – підписала Дар'я Петрожицька фото коханого з двома котами на руках.

Однак, судячи зі всього, навіть попри безробіття змінювати професію вона не хоче. "Зараз, у наших обставинах, важкувато, бо немає роботи. Я обожнюю свою професію і дуже сумую", – відповіла Дар'я на запитання, чи важко бути актрисою.

Хлопець Дар'ї Петрожицької з двома котами / Фото з інстаграм-сторіс

Дар'я Петрожицька про безробіття / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, з Олексієм Дар'я Петрожицька зустрічається з початку 2021 року, їх познайомили друзі. Він дещо молодший за неї та живе в Гамбурзі, тож не дивно, що за два тижні після вторгнення Росії зірка перебралася до нього в Німеччину. "Він дуже хотів, щоб я приїхала і була в безпеці", – коментувала акторка.

Однак за кордоном у неї стався нервовий зрив. Вона постійно лила сльози й просила свою психологиню прописати ліки, але та порадила виплакатися та пройти цей етап без препаратів. Дар'ї вже нібито легше, але вона дуже сентиментальна й хоче додому.