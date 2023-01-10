Многие звезды жалуются, что после 24 февраля развлекательный бизнес умер. Кинематограф не исключение, потому большинство актеров без работы. Дарья Петрожицкая этого не стесняется. Она честно призналась, что сейчас никак не зарабатывает на жизнь и рассказала, кто платит за нее в Германии.

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За чьи деньги живет Дарья Петрожицкая

"За что вы живете, если нет работы?" – спросили фоловеры. "Мы втроем у него на шее", – подписала Дарья Петрожицкая фото любимого с двумя котами на руках.

Однако, судя по всему, даже несмотря на безработицу, менять профессию она не хочет. "Сейчас, в наших обстоятельствах, сложновато, потому что нет работы. Я обожаю свою профессию и очень скучаю", – ответила Дарья на вопрос, трудно ли быть актрисой.

Парень Дарьи Петрожицкой с двумя котами / Фото с инстаграм-сторис

Дарья Петрожицкая о безработице / Фото с инстаграм-сторис

Напомним, с Алексеем Дарья Петрожицкая встречается с начала 2021 года, их познакомили друзья. Он несколько моложе ее и живет в Гамбурге, поэтому не удивительно, что через две недели после вторжения России звезда перебралась к нему в Германию. "Он очень хотел, чтобы я приехала и была в безопасности", – комментировала актриса.

Однако за границей у нее произошел нервный срыв. Она постоянно лила слезы и просила своего психолога прописать лекарства, но та посоветовала выплакаться и пройти этот этап без препаратов. Дарье уже вроде бы легче, но она очень сентиментальна и хочет домой.