Після першого невдалого шлюбу Дар'я Петрожицька віднайшла своє щастя. Новим бойфрендом став Олексій – уродженець України, який живе в Німеччині. Саме до нього переїхала акторка, коли на Київщині лютувала війна.

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На 19 день я приїхала до Габмурга, до Німеччини. І тепер я тут. Тому що тут живе мій хлопець. Це його квартира. Він дуже хотів, щоб я приїхала і була в безпеці. Це мій Олексій, про якого я мало що хотіла розповідати. Особливо те, що він живе за кордоном,

– зізналася зірка.

Акторка раніше публікувала фотографії з коханим, але його лице ще приховує. Чотири дні тому вона також привітала його з днем народження. Відомо, що хлопець – трішки молодший за Дар'ю, їй 29 років. "З тобою я в безпеці!" – написала дівчина.



Дар'я Петрожицька з коханим / Фото з інстаграму акторки

Варто додати, що зірка "Папіка" зустрілась із новим коханим після завершення зйомок другого сезону "Папіка". Вони познайомилися через спільних товаришів, а тому чоловік не знав Дар'ю як зірку відомого серіалу. Акторка додавала, що зустрічається з новим бойфрендом з початку 2021 року.

Перші тижні у Європі

Артистка розповідала, що дуже сумує за життям у рідній Україні. Щойно вона приїхала в іншу країну, у неї був панічний стан, а потім постійно лилися сльози.

"У розмові зі своїм психологом зірка зазначила: "Зі мною щось не так, я не можу з собою впоратися. Дайте мені якісь ліки, пропишіть". Але психолог сказала, що "нічого не потрібно і так має бути – ще поплачеш і не раз...", – ділилась Дар'я.

Особисте життя Дар'ї