31-летняя Дарья Петрожицкая не хотела уезжать за границу, но ее любимый Алексей настоял, чтобы она была в безопасности. Парень украинец, но давно работает в Гамбурге, поэтому актрисе было к кому ехать. Спустя почти 11 месяцев в Германии она вернулась в Украину. Правда, сама.
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Дарья Петрожицкая в слезах вернулась в Украину
В Киев актриса возвращалась через Польшу, поэтому автобус из Варшавы привез ее на вокзал. "Я приехала, я дома", – сказала она на видео, заливаясь слезами. В небольшой квартире Петрожицкой, которую она купила в мае 2021 года, не было ни света, ни тепла, но это ее ни чуть не расстроило.
У меня нет света, у меня холодно очень в доме, но я так счастлива. Я просто не могу передать. Я думаю, что это было у всех, кто приезжал в Украину и будет у тех, кто вернется… Еще буду плакать, думаю, но это ничего. Просто привет дом, как я скучала,
– поделилась Дарья Петрожицкая со слезами на глазах.
Успокоившись, актриса поехала в торговый центр покупать одеяло и обалдела от того, как там людно: "Все тиктоки, которые я смотрела о том, что люди тусуются в торговых центрах, это правда. Так много людей, и я так рада их всех видеть".
- Стоит отметить, что в Германии Дарья Петрожицкая пережила нервный срыв – она постоянно плакала и просила психолога назначить какие-то лекарства. Однако та посоветовала актрисе пройти этот этап без препаратов.
- В Гамбурге звезда учила немецкий язык, чтобы волонтерить, но никогда не хотела остаться там навсегда, его тянуло в Украину.