Що відомо про учасницю, як пройшло її знайомство з Тарасом Цимбалюком і де вона до цього брала участь – пише 24 Канал.

Дар'я Сергіївна працює особистою помічницею впливової людини, ім'я якої, як стверджує, не може розголошувати. Дівчина з Києва, їй 27 років.

Я знаю, в чому моя унікальність – це точно не про зовнішність. Ерудованість, інтелект, почуття гумору – все це вирішує. Мені подобається відчуття, коли чоловіки не очікують від тебе, що ти можеш бути розумна,

З трьох років вона займалась художньою гімнастикою і "рвалась усюди бути першою".

Якщо мені Тарас сподобається, то все – ми їдемо додому разом,

– жартома сказала Дар'я.

Вона подарувала актору віяло зі своїм фото в шпагаті й такий самий аксесуар підготувала для себе. Тарас позитивно оцінив подарунок учасниці.

Для довідки! У 24 роки Дар'я Мазай брала участь в реаліті-шоу від Нового каналу "Пара на мільйон". Програму зняли у 2021 році, тож вона мала вийти в березні 2022 року, проте через повномасштабне вторгнення Росії в Україну прем'єра була перенесена на осінь.



Під час зйомок в проєкті Дар'я розповідала, що займається pr та собою. Крім того, тоді вона вивчала контент-мейкінг та інвестиції, як пишуть на сайті Нового каналу.

Що відомо про інших учасниць "Холостяка-14"?

За серце Тараса Цимбалюка також бореться "Міс Україна-2023" Софія Шамія, якій 21 рік. Вона навчається в медичному університеті.

Крім того, участь в проєкті взяла 31-річна співробітниця ДСНС Наталія, яка є "майором служби цивільного захисту".

Також серед учасниць реаліті є кондитерка, фотографиня, косметологиня, художниця та моделі.

Під час першої вечірки не розсекретили імена всіх дівчат, бо епізод розділили на дві частини. Першу показали 17 жовтня, а прем'єра другої відбудеться на каналі СТБ вже наступної п'ятниці – 24 жовтня.