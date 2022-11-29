Я людина, яка казала какая разніца: Дантес розкаявся за російську і згадав, як його "пресували"

Вчити українську Володимир Дантес почав ще два роки тому, адже на телебаченні ввели мовні квоти. Однак перейшов на неї в побуті лише у червні. Ба більше, раніше співак підтримував наратив "какая разніца" і думав, що в нас "пресують" російськомовних.

Володимир Дантес народився і виріс у Харкові, де все його оточення розмовляло російською, а в табелі за 2004 рік мову агресора назвали "рідною". Українською він дивився мультики та грав у спектаклях, однак у буденному житі заговорив лише у червні 2022, на четвертий місяць повномасштабної війни.

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Дантес публічно розкаявся за свою російську

Я та сама людина, яка розмивала кордони. Я та сама людина, яка казала "та какая разніца". Я виріс у російськомовній родині. У мене навколо була російська мова. І я думав: "Ну я живу в Україні, нічого такого страшного немає, ось є українська як державна мова". Але говорив я російською. І я прям топив за це,

– розповів Володимир Дантес.

Володимир Дантес про перехід на українську мову / Скриншот з відео

Ба більше, 2015 та 2016 років артисту здавалося, що на телебаченні "почали дуже сильно пресувати людей, які розмовляють російською". Тож тоді він чіплявся за всі наративи, аби лише не докладати зусиль і не переходити на українську.

"Я починав ловити наративи, які мені ближче, щось типу: "А в Австрії немає рідної мови, але ж вона не перестає від цього бути країною. А в Бельгії є дві державні мови, і все нормально". Я думав: "Ну ось вам приклади, що не так?" Що не так 2016 року? Крим, Донецьк, Луганськ", – іронізує з себе Дантес.

Я, як егоїстична людина, думав тільки про себе… Я 34 роки розмовляв цією мовою, я забуду її. Я не знаю, що повинно статися, щоб вона мені знадобилася, але я не хочу розмовляти тією мовою, якою бомблять моє дитинство, вбивають дітей,

– підсумував Володимир Дантес.