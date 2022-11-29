Владимир Дантес родился и вырос в Харькове, где все его окружение говорило по-русски, а в табеле за 2004 год язык агрессора назвали "родным". По-украински он смотрел мультики и играл в спектаклях, однако в повседневной жизни заговорил только в июне 2022, на четвертый месяц полномасштабной войны.

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Дантес публично раскаялся за свой русский

Я тот же человек, который размывал границы. Я тот же человек, который говорил "та какая разница". Я вырос в русскоязычной семье. У меня вокруг был русский язык. И я думал: "Ну я живу в Украине, ничего такого страшного нет, вот есть украинский как государственный язык". Но говорил я по-русски. И я прям топил за это,

– рассказал Владимир Дантес.

Владимир Дантес о переходе на украинский язык / Скриншот с видео

Более того, 2015 и 2016 годов артисту казалось, что на телевидении "начали очень сильно прессовать людей, которые говорят по-русски". Поэтому тогда он цеплялся за все нарративы, лишь бы не прилагать усилия и не переходить на украинский.

"Я начинал ловить нарративы, которые мне ближе, что-то типа: "А в Австрии нет родного языка, но ведь он не перестает от этого быть страной. А в Бельгии есть два государственных языка, и все нормально". Я думал: "Ну вот вам примеры, что не так?" Что не так в 2016 году? Крым, Донецк, Луганск", – иронизирует над собой Дантес.

Я, как эгоистический человек, думал только о себе… Я 34 года говорил на этом языке, я забуду его. Я не знаю, что должно произойти, чтобы он мне понадобился, но я не хочу говорить на том языке, на котором бомбят мое детство, убивают детей,

– подытожил Владимир Дантес.