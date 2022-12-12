Не так давно Дантес признался, что до 24 февраля думал "какая разница" и размывал границы, ведь всю жизнь говорил по-русски. Однако сейчас он хочет забыть язык, которым убивают детей и бомбят его детство. Более того, певец советует мэру своего родного Харькова сделать то же самое.

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Дантес пристыдил мэра Харькова Терехова из-за русского

В конце ноября городской голова Харькова Игорь Терехов сказал журналистам, что у него есть более важные дела, чем переходить на украинский с языка оккупанта, поэтому и дальше будет записывать обращение к харьковчанам на русском. Это возмутило Дантеса. Он считает, что мэр должен послужить примером, а люди подтянутся.

Это неправильно, чувак. С тебя все начинается. Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример. И с тобой начнут разговаривать на украинском. Не надо свои страхи и свою неумелость закрывать тем, что кто-то не поймет. Все все понимают,

– эмоционально посоветовал артист.

Он приезжал в Харьков в начале ноября и заметил, что ласковая украинизация там не работает – харьковчане как были русскоязычными, так и остались. Однако у Дантеса к ним претензий нет.

"Я был в Харькове, и там действительно много людей говорят по-русски. И я понимаю почему. Это мой родной город, я харьковчанин, и я 33 года разговаривал по-русски. У меня к людям, которые в Украине говорят по-русски, в принципе, претензий нет. Смотря откуда они, что у них за ситуация", – подчеркнул певец.

Владимир Дантес обратился к Терехову / Скриншот с видео